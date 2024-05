Große Emotionen zu Pfingsten Von diesem Text werden Sie begeistert sein

So werden aus Fans allzu schnell Fanatiker, wird aus Begeisterung Fanatismus. Die Grenze ist fließend. Religiöse Fanatiker – darunter auch Christen – grenzen Andersdenkende aus, sehen die eigene Religion als das allein Seligmachende. Ihr Feindbild ist die offene, freiheitliche Gesellschaft. Wo der Eifer für Gott eine lebensfeindliche Ausprägung hat, so erklären es Theologen, erlischt jede Akzeptanz. Die Grenzüberschreitung liegt in körperlicher wie mentaler Gewalt. Das betrifft auch Hooligans im Fußballstadion und Chaoten bei Demos oder Festivals. Der Duden beschreibt Fanatismus als „blinde, hemmungslose Begeisterung“. Fanatiker pervertieren, was Fans auszeichnet: den Einsatz für etwas Gutes und Schönes, für eine Herzenssache, für die gern manches Opfer gebracht wird. Auch finanziell. Wer für Taylor Swift schwärmt und demnächst in Gelsenkirchen unbedingt dabei sein will, muss in seinen Traum investieren.