Die Kunst des Neinsagens Einfach nur nett

People-Pleaser müssen lernen, dass sie etwas für sich gewinnen - für ihre Gesundheit, ihre Arbeit, ihre Beziehungen - wenn sie es schaffen, sich abzugrenzen. Kein leichtes Training, bei dem vielleicht der großartige Satz von Eleanor Roosevelt hilft: „Tu jeden Tag etwas, wovor du eigentlich Angst hast.“ Die Mechanismen sind gar nicht so schwer. Ulrike Bossmann rät, sich erst einmal Zeit für Entscheidungen zu verschaffen: Etwa: „Ich schlafe eine Nacht darüber und sage morgen Bescheid.“ Oder: „Ich will das erst in Ruhe mit allem, was ansteht, abgleichen, damit ich nicht vorschnell etwas verspreche, was ich nicht halten kann.“ Und: „Ich kann gerade nicht. Ich komme noch einmal auf dich zu.“