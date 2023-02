Raving Choreographies mit Techno-Performance Rave bis zur Erschöpfung

Seit den 1980ern ziehen so genannte Raves ein immer wieder neues Publikum in ihren Bann. Zu ihrer DNA gehören neben der elektronischen lauten Musik, ekstatischer Tanz und coole Locations. Das Tanzhaus NRW holt mit der Reihe „Raving Choreographies“ den Rave von den Clubs und Open Air Festivals auf die Bühne. Bis zum 26. Februar sind an der Erkrather Straße Performances zu Techno-Beats und Lichtspektakeln zu sehen.