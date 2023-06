Fotos von Paul McCartney Als die Welt noch jung war

Dieser Bildband hat natürlich keine Tonspur, aber beim Blättern kommen einem sofort Lieder in den Sinn, „She Loves You“ und „I Want To Hold Your Hand“ zum Beispiel, denn dieses Buch zeigt die Beatles, als sie sehr jung waren und noch nicht so richtig begriffen, was da gerade mit ihnen passierte. 1964 war das, vielleicht war überhaupt die ganze Welt damals noch sehr jung, man bekommt diesen Eindruck zumindest beim Betrachten der Fotos. Und dann begreift man, dass man die Welt von früher mit den Augen Paul McCartneys sieht, denn er hat die Aufnahmen gemacht, mit seiner Pentax, die er bei sich trug, als die Beatles von Liverpool über London nach Paris und schließlich nach New York, Washington und Miami reisten. Es war der Beginn der Beatlemania.