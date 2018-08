Patti Smith ist begeistert von der Bundeskanzlerin

Konzert in Köln : Patti Smith: „Schenkt Angela Merkel Euer Mitgefühl!“

Die Sängerin Patti Smith Foto: dpa/Rmv

Köln Bei einem Konzert auf der Kölner Domplatte bekam die US-Sängerin nicht nur Besuch von Kollegin Joan Baez. Sie forderte die Deutschen auch auf, mehr Enthusiasmus für die Bundeskanzlerin zu entwickeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Max Florian Kühlem

„Ich war ein Flügel im blauen Himmel“, singt Patti Smith in „Wing“, dem ersten Song ihres Konzerts, „und ich war frei“. Die Blicke der knapp 5000 Besucher auf der Domplatte schweifen über die Bühnendecke nach oben, an der Fassade der gewaltigen Kathedrale entlang bis in den blauen Sommerabendhimmel, wo ein Vogel seine Kreise zieht. Die ersten Schauer laufen über den Rücken: Was für eine Kulisse! Was für ein Sound! Was für ein Mensch!

Rechts wird das Bühnenareal vom Römisch-Germanischen Museum begrenzt, und irgendwie passt auch das, weil die 71-Jährige schon zu Lebzeiten selbst Geschichte geworden ist. Sie hat sich in den 1970er-Jahren von der Beat-Poetin zur Rock-, Punk- und New-Wave-Ikone entwickelt, zur Kämpferin für die Frauenbewegung und für Hippie-Werte wie Frieden, Liebe und die Gemeinschaft aller Menschen. Doch Patti Smith will und darf noch nicht ins Museum, ihre Mission ist noch nicht beendet.

Vor ihrem dritten Song, „Dancing Barfoot“ stimmt sie eine Lobeshymne auf die friedensbewegte Folk-Ikone Joan Baez an: „Sie hatte einen riesigen Einfluss auf mich und ich bin traurig, dass ich ihr Konzert morgen nicht erleben kann.“ Die Band steigt in den Song ein und dann geschieht das Wunder: Joan Baez kommt von der Bühnenseite, zieht ihre Sandalen aus, umarmt Patti Smith von hinten und beide schwingen während der ersten Strophe zur Musik. Die Besucher – auch viele junge Menschen sind gekommen – können es kaum fassen, springen von ihren Stühlen auf und jubeln für zwei Frauen mit weithin leuchtenden weißen Haarschöpfen, die ihnen noch so viel zu sagen haben.

zurück

weiter

Zum Beispiel, dass man in Deutschland ruhig ein wenig stolz sein könne auf Kanzlerin Angela Merkel: „Sie steht sehr tapfer, aber allein in einem großen Kampf um Menschlichkeit“, ruft Patti Smith. „Schenkt ihr euer Mitgefühl!“