Neues Album „Patchouli Blue“ : Die langsamste Band der Welt

Schwermut mit Hoffnungsschimmer: Bohren & der Club of Gore. Foto: Kim von Coels

Bohren & der Club of Gore zelebrieren die Schönheit des Stillstands. Das ist glamouröser Düster-Jazz aus Mülheim.

Verzeihung, aber es darf wirklich nicht sein, dass hierzu­lande so wenige Menschen diese Band kennen. Das muss sich ändern, gerade jetzt, da es doch eine neue Platte gibt. Deswegen sei es nun ganz deutlich gesagt: Das ist eine der besten deutschen Gruppen, und wer sie hört, hat mehr vom Leben.

Bohren & der Club of Gore wurde 1993 in Mülheim gegründet, das Trio macht Instrumentalmusik, die so ungewöhnlich ist, dass man für sie ständig neue Genrezuschreibungen sucht: „Horror-Jazz“ ist eine davon, „Metal-Jazz“ eine andere. Tatsächlich haben die Kompositionen von Morten Gass, Robin Rodenberg und Christoph Clöser etwas Cineastisches, sie sind ein bisschen unheimlich, man kann sie sich gut als Soundtrack vorstellen. Und wenn es stimmt, dass Bands auf Schiffen auch dann weiterspielen, wenn das Schiff sinkt, würden Bohren & der Club of Gore die ideale Untermalung zu einer entsprechenden Kinoproduktion liefern können. Untergangsmusik, in der Hoffnung schimmert.

Info Höchste Chartposition der Bandgeschichte Album „Patchouli Blue“ ist soeben erschienen und hat Platz 21 der deutschen Charts erreicht. Tipp Ein Einstieg in das Werk der Band ist die Doppel-CD „Bohren For Beginners“. Als Erstes sollte man das Lied „Prowler“ hören.

Soeben ist „Patchouli Blue“ erschienen, das neue Album. Und auch hier ist die Musik so unglaublich langsam, dass man es kaum aushält vor Spannung. Das ist vertonter Stillstand, das sind windstille Hymnen, bei denen man jedem Ton hinterherhorcht und ihn in Ruhe verabschieden kann, bevor der nächste Ton aus den Lautsprechern tropft. Die Allmählichkeit hat etwas Erhebendes, man fühlt sich geborgen in dieser Klangwelt. Glamouröse Schwermut, Wohlgefühl in c-Moll.

Bei Konzerten liegt zumeist dichter Bühnennebel über den Musikern, die in ihren Klangwolken zu verschwinden scheinen. Man hört Bass, Piano, Vibrafon, das mit dem Besen gestreichelte Schlagzeug und ein Saxophon, das wehklagt, weil es doch so gerne mal in einem Lied von Sade singen würde. Christoph Clöser ist hauptberuflich Musiker, die anderen arbeiten als Krankenpfleger und bei den Wasserwerken, und als sie noch junge Kerle waren, haben sie Metal gespielt, die tiefschwarze und schwere Variante indes, die man Doom Metal nennt.

Dieses Erbe hat sich als Aroma immer noch erhalten; wie Lava muten manche Stücke an, sie härten langsam aus, sie verglimmen geradezu. Das Meisterwerk der Band bleibt das Album „Sunset Mission“ aus dem Jahr 2000. Das hat den Bandnamen international bekannt gemacht, und man muss sich nur mal die lyrischen Beschreibungen durchlesen, mit denen sie beim renommierten britischen Plattenversand Boomkat jede neue Veröffentlichung der rätselhaften Deutschen begrüßen. Man solle diese Musik nur mit den besten Freunden hören, steht da, am besten jedes Album am Stück: „Mit Bohren & der Club of Gore schmeckt der Single Malt noch rauchiger.“

Sie lassen sich Zeit mit ihren Alben, sechs Jahre sind zwischen „Piano Nights“ und „Patchouli Blue“ verstrichen, und Saxophonist Christoph Clöser erklärt das damit, dass die Band eine so klare Vorstellung davon habe, wie sie klingen möchte. Es habe lange gedauert, bis sie ihre eigene Sprache gefunden hätten. Und bei jedem neuen Werk fragten sie sich nun, ob sie die At­mosphäre noch weiter verdichten, noch stärker intensivieren könnten. Zum Glück gelang ihnen das bisher stets, und „Patchouli Blue“ hat dabei noch ein bisschen mehr Pop-­Appeal als seine Vorgänger. Die Stücke sind kürzer, haben beinahe schon Liedcharakter.

Der beste Hinweis darauf, dass die Musiker dem Hörer trotz aller Schwere zuzwinkern, sind die Liedtitel. „Dandys lungern durch die Nacht“, „Unrasiert“, „Verwirrung am Strand“, „Meine Welt ist schön“ heißen klassische Bohren-Songs. Zumindest der letzte Titel ist gar nicht ironisch, denn: Das ist im ursprünglichen Sinn schöne Musik.