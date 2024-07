Passionsspiele in Großenlüder Jesus sagt ab - jetzt gibt es neue Interessenten

Vorsichtiger Optimismus rund um die Suche nach einem neuen Jesus in Hessen: Nachdem bei den Passionsspielen in Großenlüder bei Fulda der Hauptdarsteller plötzlich abgesprungen war, gibt es offenbar neue Interessenten. Das schreibt die „Fuldaer Zeitung“. Sie hatte vor einer Woche berichtet, dass die dritte Spielzeit im Frühjahr 2025 auf der Kippe stehe, wenn nicht bald ein Nachfolger gefunden werde. Jetzt heißt es, dass sich bei dem Passionsspielverein erste Interessenten für die Rolle des Jesus in der kommenden Spielzeit gemeldet hätten.