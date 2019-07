Kostenpflichtiger Inhalt: Parookaville 2019 : Mehr als 300 DJs im Weezer Wunderland

Im Bermuda-Viereck auf dem Festivalgelände in Weeze. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Zum Parookaville-Festival werden am kommenden Wochenende 85.000 Besucher erwartet. In die Fantasiestadt am Niederrhein kommen mittlerweile auch die großen DJs wie Steve Aoki und Martin Solveig.