Kabarettbühne stellt Programm mit neuem Ensemble vor Kardinal Woelki im Kommödchen

Was es demnächst im Kommödchen sonst noch so zu erleben gibt: Unter etlichen anderen wird Konrad Beikircher, Rheinländer mit Südtiroler Wurzeln, am 18. September mit „Überleben – was sonst?!“ nach Düsseldorf kommen. Außerdem Obacht: Pigor hat ein Buch geschrieben. Das heißt „La Groete - Sag nicht Kleinkunst“ und soll ein Abenteuerroman aus der Welt des Kabaretts sein. Wie immer wird Pigor bei dieser Düsseldorf-Premiere nicht allein bleiben: Sein Bühnenkollege Benedikt Eichhorn darf ihn am Klavier begleiten – und zwar am 25. September.