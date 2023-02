Cancan und Champagner Die berühmteste Mühle der Welt

Seit 134 Jahren drehen sich die Flügel der roten Mühle. Sie zählt mit dem Eiffel-Turm, der Kathedrale Notre Dame und dem Louvre zu den großen Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt. Rund 600.000 Menschen besuchen das Moulin Rouge jährlich. Der Zuschauerraum fasst 850 Menschen. 80 Künstlerinnen und Künstler arbeiten dort. Es gibt pro Abend zwei Shows: eine um 19 Uhr mit mehrgängigem Dinner (ab 205 Euro, vom Restaurantführer Gault&Millau empfohlen) und eine um 23 Uhr (ab 115 Euro). Eine halbe Flasche Champagner ist in vielen Tickets inklusive. Das Haus am Boulevard de Clichy mit eigenem Weinkeller im Untergeschoss gilt heute als größter Einzelabnehmer von Champagner in der Welt mit rund 240.000 Flaschen pro Jahr. An einem Showabend werden bis zu 800 Flaschen getrunken.