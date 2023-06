Videokunst im NRW-Forum Paradies für Video-Enthusiasten

„Paradise Tossed – aus dem Paradies verstoßen“, so betitelt das Inter Media Art Institutes (IMAI) seine neue Reihe zur Videokunst, die mit mehreren Etappen bis Mai 2024 im NRW-Forum Düsseldorf präsentiert wird. Die Anspielung auf John Miltons Gedichtepos „Paradise Lost“ macht neugierig: Von welchem Paradies ist die Rede? Und wer ist hier rausgeflogen? Bei Jill Scotts 14-Minuten-Animation „Paradise Tossed“, die den Auftakt der Serie in der Videolounge markiert, muss man nicht lange rätseln. In der 1992 produzierten Zeitreise der australischen Medienkünstlerin geht es um die Vertreibung aus der schönen neuen Welt des technischen Fortschritts – über weite Strecken des 20. Jahrhunderts wurde er als zivilisatorische Beglückung empfunden. Scott beamt uns zurück in eine Zeit, als das Rührgerät „Mad about Mixmasters“ Hausfrauen-Herzen höherschlagen ließ. Verdammt lang her.