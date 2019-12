Papst zu Weihnachten : Papst ruft zu Frieden auf

Rom 55.000 Gläubige kamen an Weihnachten nach Rom. Kirchenvertreter mahnten zum Umweltschutz.

(kna/dpa) Mit Appellen zu Frieden und Versöhnung haben Christen in aller Welt an Weihnachten der Geburt Jesu gedacht. Im Vatikan erinnerte Papst Franziskus am Ersten Weihnachtstag an die Opfer von Krieg, Gewalt und Verfolgung. Christus möge das „oft verhärtete und egoistische Herz“ der Menschen erweichen, bat er. „Möge Christus das Licht für die vielen Kinder sein, die unter dem Krieg und den Konflikten im Nahen Osten und in verschiedenen Ländern der Erde leiden. Er richte das geschätzte syrische Volk auf, das immer noch kein Ende der Feindseligkeiten findet“, sagte Franziskus von der Loggia des Petersdoms vor Gläubigen aus aller Welt, bevor er den traditionellen Segen „Urbi et orbi“ („der Stadt und dem Erdkreis“) erteilte. Laut vatikanischer Gendarmerie waren 55.000 Menschen auf den Petersplatz gekommen.