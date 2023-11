Deutsche Kirchenreformen in der Kritik Blauer Brief aus Rom

Wie groß der Spielraum der hiesigen Bischöfen überhaupt noch ist, bleibt abzuwarten. Lüdecke jedenfalls ist skeptisch: „Man darf gespannt sein, wie lange deutsche Bischöfe dieses Spiel dennoch weiterzuspielen versuchen. So sehr die von ihnen geweckten Erwartungen sie zum Erfolg verurteilen, so sicher ist, dass sie irgendwann den Offenbarungseid werden leisten müssen“, sagt er. Auf den Brief aus Rom reagierte die Deutsche Bischofskonferenz erst einmal diplomatisch geschickt. So erklärte ihr Sprecher Matthias Kopp auf KNA-Anfrage, dass der Brief von Papst Franziskus an vier Frauen gerichtet sei und man von seiner Existenz nur aus den Medien erfahren habe. „Da wir nicht Empfänger des Briefes sind, werden wir diesen nicht kommentieren.“