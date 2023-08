„Panda-Pand“ feiert Uraufführung Schabernack um wundersame Töne

Die Deutsch-Brasilianerin Carmen Schwarz wuchs in München auf, studierte Regie am Mozarteum in Salzburg und lebt heute freischaffend in Köln. Ihre erste Inszenierung für Kinder ergab sich beim Studium: „Das war für mich die schönste Arbeit in diesen vier Jahren“, sagt sie. Weitere kamen hinzu. „Bei den Kleinen geht bei mir viel auf, was Theater betrifft. Sie gucken supergenau hin, spiegeln zurück, wenn sie etwas blöd finden. Doch wenn man sie kriegt, sind sie mit Begeisterung dabei.“ Auch sie kam früh mit dem Theater in Berührung. Zunächst wollte Schwarz Chemie studieren. Bei einer Regie-Hospitanz spürte sie jedoch, wie wohl sie sich in dieser Welt fühlte. Warum es gerade die Regie wurde, beantwortet sie so: „Ich mag das Anstiften, das Annähern, das gemeinsame Überlegen.“