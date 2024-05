Peter Sloterdijk über Fußball und die Dekadenz Europas „Sommermärchen kann man nicht à la Carte bestellen“

Sloterdijk Das ist die Arena, die als Schicksalstheater und als Entscheidungsgenerator fungiert. Man sollte begreifen, ein Imperium ist im Großen und Ganzen eine todlangweilige Institution. Es macht auf Dauer keinen Spaß, Einwohner eines immer siegreichen Imperiums zu sein. Es waren die Entscheidungsschlachten, die das Reich groß gemacht hatten – doch die sind meistens schon lange her, und von den jetzt Lebenden war kaum einer dabei. Also was tun gegen die imperiale Langeweile? Man muss Entscheidungskämpfe simulieren, wirkliche Kämpfe auf Leben und Tod, und das mitten in den Städten des Reichs. Man führt Kämpfe auf, die erklären sollen, worum es jenseits der Normal-Langeweile im Frieden doch letztlich geht. Genau das haben die antiken Arenen zustande gebracht: Die Wettkampfstätte war eingeschlossenes Oval, aus dem es ein Entrinnen nur durch den Sieg gab. In den Arenen wurden Schicksalsdramen in realer Zeit aufgeführt, bei denen allein die siegreiche Partei lebend und stehend davonkam.