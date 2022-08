Festival „Out of Space“ : Julia Stoschek macht die Stadt zur Leinwand

Das Foto stammt aus dem Film „Bodybuilding“ von Hannah Black und ist im Hotel Nikko an der Immermannstraße zu sehen. Foto: Hannah Black

Düsseldorf An vielen Orten in Düsseldorf werden in der nächsten Woche Videokunst-Projektionen zu sehen sein. Nach Sonnenuntergang zeigt die Sammlerin Julia Stoschek Arbeiten aus ihrer Schatztruhe.

Am Mittwoch geht es im Oberkasseler Domizil von Julia Stoschek bei einem Sommerfest hoch her, und nicht nur dort, sondern an elf Orten in der Stadt. Die Stipendiatinnen Junni Chen und Sophia Scherer bringen 20 Schätze aus dem Archiv der Sammlerin ans Tageslicht und projizieren sie an Fassaden, in Empfangsräume und Bunker oder schicken sie gar im Auto samt Scheinwerferlicht durch die Stadt. „Out of Space", so der Titel des Festivals für zeitbasierte Medienkunst, findet vom 31. August bis 4. September meist in den Abendstunden statt.

Zur Vernissage fliegt Julia Stoschek aus Berlin ein und bittet ab 18 Uhr zum Sommerfest auf die Schanzenstraße 54. Es gibt Musik, Gespräche und ab 21.30 Uhr Video-Performances im Kinosaal und auf den Fassaden im Innenhof. So wird Heike Baranowsky mit einem aufgeblasenen, goldenen Ballon gezeigt, der sich durch einen Raum bewegt, in dem sich der Innenraum spiegelt. Der Besucher weiß allerdings nicht, ob sich der Raum oder die Kamera dreht. Auch Videos von Tony Oursler sind zu sehen.

Am Mörsenbroicher Ei gelang dem Team eine spannende Zwischennutzung. Bevor Tadao Ando sein Bauwerk emporzieht, haben Künstler vom ehemaligen Smart-Werk Besitz ergriffen. Unter dem Motto „Ando Future Studios" bespielen sie die Aufbauten des Autohauses und die Tiefgarage. In Kandis Williams Arbeit werden die antiken Rollen von Orpheus und Eurydike mit modernen Körperformen kombiniert. Währenddessen rotiert im Film von Aaron Young ein Motorradfahrer mit hohem Tempo im eigenen Kreis und vernebelt auf diese Weise sich selbst.

Im Bilker Bunker geht es meditativer zu. Im Streifen von Anne Imhof lässt die Performerin Eliza Douglas eine Peitsche schwingen, während sie melancholisch beim Sonnenuntergang aufs Meer blickt. Dank der Musik wirkt der Film dennoch dramatisch, soll es doch um das Meer auch als Grab und Sinnbild von Gewaltverbrechen gehen. Skurriler wirkt das Szenario von Gordon Matta Clark auf dem großen Schaufenster der Buchhandlung Walther König am Grabbeplatz. Der längst verstorbene Konzeptkünstler war 1972 auf eine große Kirchturmuhr gestiegen, hatte einen Wasserhahn installiert und stand im Regenmantel unter der Dusche, um sich die Zähne zu putzen und den Körper zu waschen.

Die Fassade am Haus der Geschichte ist Schauplatz für grüne Halsbandsittiche, die vom Hofgarten bis zur Königsallee zumindest filmisch fliegen. Cyprien Gaillard hat sie 2015 dokumentiert, als Sinnbild für Migrantenvögel, die aus Afrika oder Asien kommend sich im neuen Ökosystem niederlassen. Arbeiten der Guerilla Girls und der Künstlerin Nora Turato werden an hochfrequentierten Standorten der Innenstadt zu sehen sein.

Außerdem machen Hafenkunstkino, Dreischeibenhaus, Hotel Nikko, die Rheinbahn (Wehrhahnlinie) und das Tête der Handelsblatt-Gruppe an der Toulouse-Allee mit. Im Salon des Amateurs läuft Imi Knoebels „Projektion X" von 1972, als ein Auto mit einem Scheinwerfer durch Darmstadt fuhr und auf die Häuserfassaden der Nachkriegsbauten ein leuchtendes X projizierte. Am Freitag von 22 bis 23.30 Uhr wird auch in Düsseldorf ein Auto durch die Stadt fahren und ein leuchtendes X entsenden. Mit Licht, Raum und Bewegung bündelt diese Aktion zugleich alle Aktivitäten des Festivals.