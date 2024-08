Renovierung in Derendorf Wie in einer Düsseldorfer Orgelmisere ausgerechnet Pfeifen aus Köln helfen

Eine Renovierung der Kirchendecke brachte in den siebziger Jahren viel Staub und Schutt mit sich, der noch heute in den Pfeifen zu finden ist; die Orgel wurde damals nicht ausgebaut, nicht einmal abgedeckt. Über die Zeit korrodierten elektrische Anschlüsse, die mehrfach geflickten Windbälge gaben ihren Geist auf, Teile der Spielmechanik waren ausgeschlagen. Für Kantor Hanjo Robrecht ist das Spiel dort immer wieder ein Vabanque-Akt: Was funktioniert, was funktioniert nicht? So konnte es auf Dauer nicht weitergehen. Eine Restaurierung war in jedem Fall unumgänglich, aber würde sie sich überhaupt lohnen? Will man Geld in ein klanglich und technisch überholtes und noch dazu akustisch schlappes Instrument investieren? Der Neubau einer größeren Orgel aber würde etwa 2,5 Millionen Euro kosten, das lässt sich nicht umsetzen.