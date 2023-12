Opernscouts zu „Septembersonate“ „Zu lethargisch, zu banal“

Gregor Jansen, Direktor der Kunsthalle Düsseldorf: „Musikalisch fand ich es großartig, aber mit den Texten und speziell dem Gesang kam ich nicht klar, den brauchte ich nicht. In ruhigeren Momenten und bei den Herztönen konnte man sich wohltuend freimachen. Toll waren das Bühnenbild und die gesamte Inszenierung, die mich oft an die verrätselten Filme von David Lynch erinnerte. Am Ende wurde es etwas klamaukig. Mich hat dieses Werk nicht hundertprozentig überzeugt.“