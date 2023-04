Opernscouts über „Die tote Stadt“ Großer Respekt vor gesanglichem Marathon

Elke Böttcher, Buchhändlerin: „Heute fiel es mir nicht leicht, mich in das Stück hineinzudenken. Was ist real, was Traum? Die Oper bot viele Interpretationsmöglichkeiten. Beeindruckend war das gewaltige Klangvolumen des Orchesters. Faszinierend, wie die Stimmen es geschafft haben, dagegen zu bestehen. Das Licht passte sich mit seinen Hell-Dunkel-Kontrasten dem Thema Leben und Tod überzeugend an.“