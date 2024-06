Opernscouts über „Der fliegende Holländer“ „Von der ersten Szene an faszinierend“

Peter Ripka, bildender Künstler: „Ich hatte die Inszenierung 2022 in Duisburg gesehen, wusste also, was auf mich zukam. Viele Details habe ich viel bewusster wahrgenommen. Als der Film angehalten und zum Standbild wurde, erinnerte mich das an monumentale Malereien, ein Bild, in dem ich gut verweilen konnte. Bis auf den langen Pelzmantel des Holländers fand ich die Kostüme großartig, vor allem die der Seeleute. Alle fünf Solisten waren sehr gut besetzt. Als Senta und der Holländer am Ende mit Inbrunst ihre Arie sangen, wurde das Thema Liebe, Leid und Schmerz tief bedient.“