Opernregisseur Vasily Barkhatov „Ich glaube an die romantische Liebe“

Seine erste Begegnung mit dem „Fliegenden Holländer“ hatte der russische Regisseur vor zehn Jahren als künstlerischer Leiter am Mikhailovsky-Theater in St. Petersburg. „Ich nutzte schon damals die gleiche Straße, mit dem gleichen Gefühl wie heute, nur anders inszeniert“, erklärt er. So hat sich der Akzent des Erlösungsdramas von der Holländer-Figur auf Senta verschoben. Was faszinierte ihn daran? „Ihre menschliche Geschichte mit ihrem Glück und ihrem Leid“, antwortet er. „Ich glaube an die romantische Liebe, folge den Charakteren und ergründe ihre Psychologie.“