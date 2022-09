Opern-Ausgrabung in Aachen : Bayerische Pizza nach Noten

Aachen Das Theater Aachen entdeckt zur Spielzeiteröffnung die 1903 komponierte Oper „Alpenkönig und Menschenfeind“ des jüdischen Komponisten Leo Blech.

Mit einer Rarität des deutschen Opernschaffens aus der Zeit der Jahrhundertwende eröffnet das Theater Aachen die Spielzeit. „Alpenkönig und Menschenfeind“ von Leo Blech ist nicht nur eine ziemlich komische Oper, in der ein Berggeist einen Misanthropen zur Raison bringt und zwei Liebespaare dem Hafen der Ehe zuführt. Es ist auch das Werk eines geborenen Aacheners, der nach Kapellmeisterjahren in seiner Heimatstadt zunächst in Berlin und dann in der Welt Karriere machte, indem er so etwas wie ein Dirigenten-Star wurde.