Oper „Katja Kabanowa“ bei den Salzburger Festspielen : Wenn Liebe einzig den Tod bringt

Corinne Winters als Katja und David Butt Philip als Boris in der Salzburger Janácek-Produktion. Foto: MONIKA RITTERSHAUS/Salzburger Festspiele

Salzburg Barrie Kosky inszenierte, Jakub Hrusa dirigierte Leos Janáceks Oper „Katja Kabanowa“ bei den Salzburger Festspielen in der dortigen Felsenreitschule.

Diese Sprache beherrschen nur wenige, weswegen sich an Leos Janáceks Opern nur Künstler trauen, die das Tschechische im Bereich ihrer Lernmöglichkeiten sehen – oder die aus der Heimat des Komponisten stammen.

Mit den Wiener Philharmonikern gelingt Hrusa in Janáceks „Katja Kabanowa“ bei den Salzburger Festspielen die Widerlegung der These, dass sich alles Aufbegehrende und Bittere des Stücks vor allem im Orchester versprachliche. Hrusa setzt bei den typischen Janácek-Orchesterfarben (Spaltklänge, extreme Register, Leerstellen in der klanglichen Mitte) eher auf Harmonisierung, auf das Weiche und Sinnliche. Er holt Janácek aus der Sphäre der Wut zurück ins Wohnzimmer, wo sich Dramen meist leise hinter den Vorhängen abspielen.