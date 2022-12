Hinter den Kulissen der Rheinoper So entsteht der schwarze Magier in „Krabat“

Hager, hohlwangig, einäugig, glatzköpfig und sehr, sehr böse ist dieser Müllermeister, der die Gesellen betört, knechtet, in Raben verwandelt, Zauberei lehrt und Jahr für Jahr einen von ihnen opfert. Der Spanier Damian Torio tanzt diesen schwarzen Magier in Kostenpflichtiger Inhalt Demis Volpis Ballett „Krabat“ an der Deutschen Oper am Rhein. Was aber in der Maske geschieht, wenn aus Damian Torio der Müllermeister wird, ist kein Hexenwerk.