Deutsche Oper am Rhein Mehr als nur ein Kuss

Düsseldorf · Wer an diesem Ballettabend mit dem verheißungsvollen Titel „A Kiss to the World“ Erotisches erwartet, geht fehl. Die Choreografin Dominique Dumais nähert sich dem Thema von einer anderen Seite. Am 20. Januar ist Uraufführung in der Rheinoper.

14.01.2024 , 16:02 Uhr

Doris Becker und Edvin Somai bei der Probe im Balletthaus. Foto: Daniel Senzek