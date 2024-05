Deutsche Oper am Rhein Darum sollte man „Surrogate Cities“ gesehen haben.

„Surrogate Cities“ wird nur noch wenige Male in der Deutschen Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 16a, in Düsseldorf aufgeführt: am 4., 5., 9., 11. und zum letzten Mal am 19. Mai. Es steht für die kommende Spielzeit 2024/ 2025 nicht mehr auf dem Plan. Möglicherweise wird Choreograf Demis Volpi es in den kommenden Jahren im Ballett Hamburg aufleben lassen. Karten kosten ab 28 Euro unter www.operamrhein.de. Das Stück dauert zwei Stunden mit einer Pause. Es wird für Jugendliche ab zwölf Jahre empfohlen.