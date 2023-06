Oper in Düsseldorf Ballettpremiere mit Sprengkraft

Futuba Ishizaki tanzt die Titelrolle Giselle. In Volpis Version des Klassiker ist Giselle eine Ballettänzerin. Sie wird von Hilarion, dem Star des Abends, umworben. Nach der Vorstellung trifft sich hinter der Bühne auf Bathilde. Sie kommen sich über die Begeisterung fürs Tanzen näher. Doch die Begegnung währt nur kurz. Ishizaki ist seit 2020/ 2021 am Rhein. In Roland Petits „Carmen“ tanzte sie die Titelrolle. Bei John Neumeier in Hamburg hat sie zu Beginn ihrer Karriere bereits die Giselle getanzt.