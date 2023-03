Schauspielhaus Open Air Große Gefühle unter freiem Himmel

Auf den „Figaro“ von Pierre Augustin Caron de Beaumarchais haben sich Schauspielhaus-Intendant Wilfried Schulz und Andreas Kriegenburg also geeinigt. Ein Stück, in dem sich Maskeraden und Verwechslungen aneinanderreihen wie Perlen an einer Schnur. In dem der Adel und seine Rücksichtslosigkeit aufs Schönste vorgeführt werden und sich Liebe und Begierde trotz aller politischen Unterfütterung ihren Weg bahnen. Das Werk, das 1784 uraufgeführt wurde, ist durchdrungen vom Geist der Französischen Revolution, die fünf Jahre später die Welt zum Beben bringt. Der Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, wie er sich aus den damaligen feudalen Verhältnissen erhob, steht jedoch nicht im Zentrum der Düsseldorfer Version. „Das ist sehr weit weg“, sagt Regisseur Kriegenburg. Stattdessen löst er die Geschichte aus ihrem historischen Rahmen und verlegt sie in das Jahr 2023.