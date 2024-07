Start in die Open Air Kino-Saison Leinwand-Flimmern unter freiem Himmel

Am Donnerstag, 11. Juli, startet das Wuppertaler Talflimmern in die Open Air Kino Saison. Das Programm wird von Cineasten für Cineasten ausgewählt und ist im Innenhof der Feuerwache an der Gathe im Stadtteil Elberfeld zu sehen. Jeweils ab 22 Uhr heißt es dort unter anderem Film ab für das Bio-Pic „Bob Marley: One Love“ (12.07.). Am 25. Juli gibt es bei der „Green Screen Tour 2023/24“ preisgekrönte Naturdokus zu sehen und am 1. August die Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant: „Die Herrlichkeit des Lebens“. Am 17. August hat Sandra Hüller in „Anatomie eines Falls“ ihren großen Auftritt. Zum Abschluss des Festivals gibt es mit „Der Geiger von Florenz“ die Wiederaufführung eines Stummfilmklassikers (25.08.).

Infos zum Programm und Tickets unter: www.talflimmern.de