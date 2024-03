Leipziger Ehrung für einen herausfordernden Denker Die Vision von einer „Republik Haifa“

Das ist höchst anspruchsvoll und in dieser abstrakten Form Stoff fürs philosophische Hauptseminar. Doch in seiner konkreten Anwendung ist es besonders in diesen Tagen und Wochen ein Pulverfass, dem der israelisch-deutsche Philosoph nicht aus dem Weg geht. Seine Überlegungen: Im Gaza-Krieg gegen die Hamas-Terroristen ist ein Waffenstillstand zwingend notwendig, nicht aber zur Etablierung einer von vielen geforderten Zwei-Staaten-Lösung. Weil für Boehm alle Nationenbildungen Ausdruck eines verhängnisvollen identitären Denkens sind, grassiert in ihm die Vorstellung einer „Republik Haifa“. Das ist kein herkömmlicher Staat, sondern eine Föderation, in der Israelis und Palästinenser mit gleichen Rechten zusammenleben.