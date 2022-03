Klavierfestival Ruhr : Olympische Spiele am Klavier

Am 30. April beginnt das Klavierfestival Ruhr mit seinen vielen Konzerten. Neben den Großmeistern sind auch junge Talente vertreten – und Pianisten, die im Duo auftreten.

Die bedeutendsten Pianistinnen und Pianisten der Welt verschlägt es alljährlich an Rhein und Ruhr . Denn das Klavierfestival Ruhr gehört für Liebhaber der Tastenkunst zu den größten Anziehungspunkten in NRW. Auch das Programmbuch für die Saison 2022 ist wieder voll mit Ankündigungen großen Solisten. Auch viele berühmte Duos sind vertreten, darunter Geschwister wie Lucas und Arthur Jussen und auch Paarungen von Pianisten, die ansonsten nur alleine am Klavier sitzen wie Sir András Schiff mit Jewgenij Kissin.

Eröffnungskonzert Das Eröffnungskonzert am 30. April, 20 Uhr, in der Duisburger Mercatorhalle bestreitet kein Tastenlöwe mit Fortissimo-Pranke, sondern ein junger Klavier-Lyriker: der Isländer Víkingur Ólafsson. Er hat ein Programm rund um Mozart zusammengestellt – passend zu seiner jüngsten CD bei der Deutschen Grammophon. Der Pianist, der für einen Anschlag mit exquisitem Feinschliff berühmt ist, spielt auch Stücke selten beachteter Komponisten der Mozart-Zeit wie Baldassare Galuppi und Domenico Cimarosa. Einen neuen Farbtupfer setzt Ólafsson dabei mit eigenen Arrangements von Musik, die ursprünglich nicht für Klavier komponiert wurde: etwa Mozarts „Ave verum“.

Im Kulturzentrum Rheinkamp Moers stellt Severin von Eckardstein, einst Absolvent der Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule, Beethovens finale Klaviersonate c-Moll op. 111 Musik des frühen 20. Jahrhunderts gegenüber, darunter Stücke wie „Vers la flamme“ op. 72 von Alexander Skrjabin, „Regard de l’Eglise d’amour“ aus „Vingt regards sur l’Enfant Jésus“ von Olivier Messiaen und die Strauss-Tondichtung „Tod und Verklärung“ in eigenem Klavier-Arrangement (21. Mai, 20 Uhr)

Duo-Gipfel In diesem Jahr treten besonders viele bekannte Pianisten zu zweit auf oder mit einem Musiker anderen Fachs. Neben dem traditionell zu zweit auftretenden Pianisten-Gespann Yaara Tal und Andreas Groethuysen (8. Juli, 20 Uhr, im Kulturzentrum Herne) und den Jussens (3. Juli, 18 Uhr, Anneliese-Brost-Musikforum Bochum) kündigen sich auch ungewöhnliche Paarungen an: Zum Beispiel geben András Schiff und Jewgenij Kissin einen gemeinsamen Abend (1. Juli, 20 Uhr, Philharmonie Essen). Neben Mozart und Schumann spielen die beiden Großmeister des Klaviers Slawische Tänze von Dvorák und „Die Moldau“ aus Smetanas „Vaterland“-Tondichtung. Am 27. Juni, 20 Uhr, gibt Kissin in der Historischen Stadthalle Wuppertal ein Solo-Recital mit Toccata und Fuge d-Moll von Bach, Ludwig van Beethovens später As-Dur-Sonate op. 110 sowie Mazurken und Polonaise brillante von Frédéric Chopin.