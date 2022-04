Ohrfeige für Oliver Pocher : Eklat auf dem Pausenhof

Düsseldorf Die Ohrfeige für Oliver Pocher ist nicht zu entschuldigen und wird strafrechtlich verfolgt. Allerdings ist die Schwelle zur öffentlichen Herabwürdigung von Menschen insgesamt gesunken.

Wer sich als Außenstehender in die Welt von Oliver Pocher begibt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Erstens: Der Mann macht Scherze, die Pausenhof-Niveau haben, und er macht damit richtig viel Geld. Zweitens: Der Pausenhof ist rappelvoll mit Publikum, das der Pubertät mehrheitlich längst entwachsen ist, sich aber glänzend unterhalten fühlt. Vielleicht weil, drittens, hier jemand fortwährend vermeintliche Regelverstöße von anderen anprangert, sich selbst aber nicht immer an Regeln hält?

Diese Welt ist durchzogen von einem komplizierten Beziehungsgeflecht zwischen B- und C-Promis, aus dem Pocher allerdings hervorsticht, weil er darin mit hoher Geschwindigkeit unterwegs ist, alte Kämpfe lustvoll ausficht und neue anzettelt. In dieser Welt können die Fronten von einem auf den anderen Tag wechseln, aus besten Freunden böse Feinde werden, Spaß und Spiel in bitteren Ernst umschlagen.

Was das im wahrsten Sinne des Wortes bedeutet, hat Pocher am vergangenen Samstag am eigenen Leibe erfahren. Da gipfelte die Infantilität des Pausenhofs in einer Straftat. Ein kindlich kichernder Compagnon von Fat Comedy filmt, wie der bis dahin vor allem seiner Social-Media-Gemeinde bekannte 22-Jährige Rapper am Rande einer Boxveranstaltung auf Pocher zugeht und ihm eine heftige Ohrfeige verpasst. Anschließend wird die brutale Szene ins Netz gestellt. Nun ist die Häme groß – und auch das zeugt nicht von Reife. Für körperliche Gewalt gibt es keine Rechtfertigung.

Mögliches Motiv der primitiven Attacke: 2021 hatte eine Influencerin namens Nika Irani einem Berliner Rapper, der sich Samra nennt, vorgeworfen, sie im Jahr davor vergewaltigt zu haben. Samra stritt alles ab, Irani wurde anschließend nach eigenem Bekunden mit Hass und Drohungen aus der Deutschrap-Szene überzogen, Pocher fand das nicht gut und kritisierte das sexistische Frauenbild solcher Musiker scharf, was offenbar wiederum „Fat Comedy“, ein Fan von Samra, nicht gefallen hat. Ende der Episode.

Pochers frauenfreundliches Engagement an dieser Stelle kann allerdings nur als nobel verkaufen, wer ausblendet, dass der 44-Jährige davon lebt, derbe Witze auf Kosten anderer zu machen – und davon sind Frauen zum Teil stark betroffen. Schon 2005 hatte er in der Sendung „Wetten dass..?“ einer Zuschauerin eine Schönheits-OP empfohlen, woraufhin er zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt wurde. Das hielt Pocher nicht davon ab, die Beleidigung 2008 im TV zu wiederholen, was ihm erneut eine Geldstrafe einbrachte.

Frauen fühlen sich bisweilen von Pocher öffentlich bloßgestellt, nicht wenige halten seine Bemerkungen bezüglich ihres Geschlechts ihres Aussehens oder ihrer Tätigkeit für inakzeptabel. Pocher geriert sich nicht nur als ewiger Pennäler, sondern auch als großer Aufklärer. Nahezu detektivische Energie steckt er in Formate wie „Pocher deckt auf“, „Bildschirmkontrolle“ oder „Gefährlich ehrlich“.

Vor allem bei Influencerinnen steigt die moralische Erregungskurve des „enfant terrible“ unter den Alleinunterhaltern steil an. Einer unterstellte er, Follower gekauft zu haben. Sie bestreitet das, ebenso öffentlich. In Video fließen Tränen. Am Ende hat auch ihre Klage Erfolg: Pocher darf die Falschbehauptung nicht wiederholen. Doch er dokumentiert minutiös jeden einzelnen Schlagabtausch. Als eine Freundin die Angegriffene verteidigt, wird deren Auto von Unbekannten mit Farbe beschmiert. Pocher lässt die Eskalation unbeeindruckt. Er gräbt in der Vergangenheit der Frauen, findet die eine leicht bekleidetet auf Fotos, verrät, dass die andere einmal sexuelle Dienste anbot.

„Doxing“ nennt man das Sammeln und Veröffentlichen von persönlichen Informationen über Personen zum Zwecke ihrer Kompromittierung. In Düsseldorf regte sich darüber die Antilopen-Gang in dem Song „Kleine miese Type“ mächtig auf, eine Bezeichnung, mit der schon Harald Schmidt Pocher vor laufender Kamera abgewatscht hatte.

Mobbing? Solche Vorwürfe weist Pocher zurück. Es handele sich vielmehr um „eine gewisse Form von Comedy“. Dabei ist es diese seltsame Verbissenheit, Besserwisserei und Rechthaberei im Wesen Oliver Pochers, der durchaus witzig sein kann, die so gar nicht zu einem Comedian passen wollen.

Einmal, da wird er, der Gegner von Corona-Schutzmaßnahmen gern aufs Korn nimmt, während eines Konzerts des Platzes verwiesen, weil er die Abstandsregeln verletzt hat. In Rage beschimpft er die Beamten, die ihn zum Verlassen des Geländes auffordern, als „Dorfpolizisten“, duzt sie, faselt von „asozialem“ Verhalten. Humor? Fehlanzeige. Das Ganze klingt ein bisschen wie Kinski für Arme. Später verteidigt er sein Verhalten noch einmal öffentlich.

Dabei müsste Pocher wissen, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Aufgewachsen in einer Familie, die sich zu den Zeugen Jehovas bekennt, gab es keine Kindergeburtstage für ihn. Wenn Klassenkameraden Geburtstags-Süßigkeiten mitbrachten, durfte er nicht davon nehmen. Als „traumatisch“ empfand er, wie er im Alter von zehn oder elf Jahren seinen besten Freund verlor, weil dessen Familie aus der Glaubensgemeinschaft ausgeschlossen wurde. „Ich durfte ihn nicht mehr sehen. Es war, als wenn er tot wäre.“ Geheult habe er damals, bekannte Pocher 2017.