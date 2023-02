Neues Buch über Karlrobert Kreiten Tod eines Pianisten

Auch Karlrobert Kreiten, der 1916 geborene, flammend begabte und bereits europaweit begehrte Pianist aus Düsseldorf, musste mit ungläubigem Entsetzen feststellen, dass sich seine ebenso arglose wie unbedachte Bemerkung im privaten Kreis, der Krieg sei ja nicht mehr zu gewinnen, zu einem typischen Fall für die Nazi-Strafverfolgung auswuchs. Eine Hitler-hörige Jugendfreundin seiner Mutter reichte die Angelegenheit empört weiter und ließ Kreiten an höherer Stelle anschwärzen, er wurde verhaftet, abgeführt, eingesperrt – und am Ende vor Roland Freisler und den Volksgerichtshof gezerrt. Am 7. September 1943 wurde Kreiten „wegen Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung“ in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Die Gründe erfährt die Öffentlichkeit im „12 Uhr Blatt“ am 15. September 1943: „Kreiten hat durch übelste Hetzereien, Verleumdungen und Übertreibungen eine Volksgenossin in ihrer treuen und zuversichtlichen Haltung zu beeinflussen versucht und dabei eine Gesinnung an Tag gelegt, die ihn aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließt.“