Olaf Scholz und Axel Honneth in Köln Kanzler contra Philosoph

Die Welt der Arbeit verändert sich – wie so vieles in unseren Tagen – rasant. Künstliche Intelligenz, Automatisierung, digitale Vernetzung sind die Taktgeber. Zugleich scheint das Tempo, das Berufstätige einst vorlegten, nachzulassen: Bedingungsloses Grundeinkommen, Arbeitszeitverkürzung, Quiet Quitting, also Dienst nach Vorschrift, beherrschen die Debatte hierzulande, wo im vergangenen Jahr noch 1,3 Millionen Überstunden geleistet wurden (2011 waren es über zwei Milliarden) und der Beruf lange als wesentlicher Bestandteil der Selbstverwirklichung galt.