Emotionaler Auftakt der Düsseldorfer Literaturtage 2023 Der Nachhall des Unbegreifbaren

Düsseldorf: Es war kein leichter Besuch für Hatice Genç. Am Dienstagabend kam sie zum Auftakt der Düsseldorfer Literaturtage 2023 zur Lesung von Özlem Özgül Dündar in den Landtag. Die Autorin stellte Auszüge aus „Türken, Feuer“ vor. Texte, die Grundlage eines gleichnamigen Theaterstücks und Hörspiels über den rassistisch motivierten Brandanschlag am 29. Mai 1993 auf das Haus der türkischen Familie in Solingen sind.