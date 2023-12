Hip-Hop-Nostalgie Ice Cube und De La Soul rappen in Oberhausen mit Energie und Flow

Ein Abend der Hip-Hop-Geschichte, eine gigantische Retro-Party, eine Feier der Gangster-Nostalgie – das bot die „High Rollers Tour“ um den Rapper Ice Cube, die in der Arena Oberhausen Halt machte. Die Ruhrgebiets-Stadt ist neben Berlin eine von zwei Stationen in Deutschland, und rund 8000 Menschen waren gekommen, um zu erleben, was aus ihren Idolen aus den 1990er-Jahren geworden ist. Mittlerweile sind die Größen aus den goldenen Jahren des klassischen Hip Hop alle in ihren 50ern. Immer wieder finden sie zu alter Energie und rotziger Kraft, zu einem tollen Flow. Trotzdem funktioniert ihr Sound vor allem in der Rückschau.