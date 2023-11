Evangelische Kirche tagt in Ulm Nur ein Drittel der Kirchenmitglieder glaubt an Gott

„Das Verhältnis zur Kirche wird immer individueller “, sagte der Vorsitzende des Beirats der KMU, der Kirchenpräsident von Hessen und Nassau, Volker Jung. „Wer religiös ist, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem kirchlichen Kontext: Über Religion spricht man in der Kirche.“ Doch etwa 80 Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder und über 90 Prozent der Katholiken gingen davon aus, dass sich die Kirche grundlegend verändern muss, wenn sie eine Zukunft haben will. Denn schon heute sind 43 Prozent der Menschen in Deutschland konfessionslos. Und ihre Zahl wachse um ein bis 1,5 Prozentpunkte pro Jahr, sagt Studienautor Christopher Jacobi. „Nicht nur die Kirchenbindung geht zurück, sondern auch die Religiosität.“ Auch ein Drittel der Kirchenmitglieder sei „säkular“: Nur etwa ein Drittel der Kirchenmitglieder und 19 Prozent der Gesamtbevölkerung bejahten die Aussage: „Ich glaube an einen Gott, der sich in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat.“ 33 Prozent der Gesamtbevölkerung, 18 Prozent der evangelischen und 15 Prozent der katholischen Kirchenmitglieder sagen hingegen: „Ich glaube nicht, dass es einen Gott, irgendein geistiges Wesen oder eine höhere Macht gibt.“ Wie aus der Studie auch hervorgeht, schließen nur 27 Prozent der Katholiken einen Kirchenaustritt derzeit aus. Bei den Evangelischen sind es 35 Prozent.