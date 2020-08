NS-Raubgut : Gemälde bleibt in der Kunsthalle Karlsruhe

Gemälde bleibt in der Kunsthalle Karlsruhe

Karlsruhe Durch eine Ausgleichszahlung wurde mit den Erben der Besitzer Einvernehmen hergestellt. Das Gemälde „Pferdestall“ von Franz Krüger darf somit in der Kunsthalle Karlsruhe bleiben.

Das Land Baden-Württemberg hat das unter den Nationalsozialisten geraubte Bild „Pferdestall“ von Franz Krüger erworben. Es darf somit in der Kunsthalle Karlsruhe bleiben.

Das Land hat nun mit den Erben der Familie eine Ausgleichszahlung in Höhe des aktuellen Marktwertes des Gemäldes vereinbart. Die Summe wurde nicht genannt. „Das Land Baden-Württemberg stellt sich seiner historischen Verantwortung“, sagte Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne) am Dienstag in Stuttgart.