Hochschulen : NRW-Universitäten überzeugen beim Hochschulranking

Gütersloh/Hamburg (epd) Beim diesjährigen Hochschulranking haben nordrhein-westfälische Hochschulen erneut gut abgeschnitten. Aktualisiert wurden die Bewertungen für 18 Fächer, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) am Dienstag in Gütersloh mitteilte.

In NRW wurden die Studienbedingungen an 41 Hochschulstandorten von der Rheinisch-Westfälischen Technische Hochschule (RWTH) in Aachen über die Universitäten Düsseldorf und Paderborn bis zur Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in Sankt Augustin verglichen. Gut schneiden laut Ranking etwa die zwei Hochschulstandorte in Bochum ab: Die Ruhr-Universität erzielt fächerübergreifend gute Ergebnisse unter anderem in den Kategorien „Unterstützung am Studienanfang“, „Internationale Ausrichtung“ und „Kontakt zur Berufspraxis“. Die Technische Hochschule in Köln kommt dabei ebenfalls auf gute Werte in fünf Fächern, darunter Elektro- und Informationstechnik sowie interdisziplinäre Ingenieurswissenschaften.