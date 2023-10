Große Ehrung Kunstpreis des Landes NRW 2023 geht an Helge Schneider

Inhaltlich kreist Cristiana Cott Negoescus Kunst um Menschenrechte und die Rolle der Frau in der westlichen Gesellschaft. Ein Beispiel ihrer Kunst ist eine Installation mit Performance, die sie auf dem Worringer Platz in Düsseldorf zeigte. In diesem sozialen Brennpunkt errichtete sie drei Wasserfälle, die den doppelten Aspekt des Wassers als Nahrungsmittel und in seiner zerstörerischen Gewalt betonten. „Das bringt die Leute zusammen", so erklärt die Künstlerin das Ziel ihrer Aktion. Solche Installationen entstehen immer an dem Ort, an dem sie wirken sollen. Denn Cristiana Cott Negoescu kommt ohne Atelier aus. „Mein Atelier", so sagt sie, "besteht aus Notizbuch und Laptop."