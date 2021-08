Kulturstätten in der Region : Veranstalter in NRW schauen wieder auf Inzidenzwerte

Theater unter Corona-Bedingungen auf der Open-Air-Bühne des Düsseldorfer Schauspielhauses. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Düsseldorf Der Kulturbetrieb in NRW steht in den Startlöchern. Doch die Pandemieentwicklung rät weiter zur Vorsicht. Viele Veranstalter haben aus dem vergangenen Jahr gelernt und nun umfassende Hygienekonzepte erarbeitet.

Die Inzidenzwerte steigen wieder, während die Kultur nach der Sommerpause plant, endlich ihren Betrieb wieder aufnehmen zu können. Beides passt nicht reibungslos zusammen, und so wird derzeit hinter den Kulissen schon mal das eine oder andere Szenario durchgespielt, was unter welchen Bedingungen in den kommenden Wochen möglich sein wird. So könnte in absehbarer Zeit Stufe 2 in Nordrhein-Westfalen relevant werden, die bei einem Inzidenzwert ab 35 eintritt. Konzerte im Innenbereich, Theater-, Opern-, Kino-Vorstellungen sowie andere Kulturveranstaltungen dürfen dann mit maximal 500 getesteten und beliebig vielen geimpften oder genesenen Teilnehmern stattfinden. Und so sieht es an den Kulturstätten unserer Region aus:

Düsseldorfer Schauspielhaus Das Theater der Landeshauptstadtist ist ohnehin mit Vorsicht in den Vorverkauf für die neue Spielzeit gestartet. Die Zuschauer werden im Schachbrettmuster bis zu einer Höchstzahl für innen und außen gesetzt, bei der alle Vorgaben bis zu einer Inzidenz von 100 gewährleistet sein sollen. Das Düsseldorfer Schauspielhaus ist zudem in der glücklichen Lage, in diesem Sommer direkt vor dem Theater im kürzlich fertiggestellten „Ingenhoven-Tal“ eine Open-Air-Bühne mit großer Tribüne zu haben. Dort wird in der kommenden Woche auch die Premiere der Adaption von Willi Fährmanns „Der überaus starke Willibald“ gefeiert.

Deutsche Oper am Rhein Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Schutzverordnung und in Abstimmung mit den zuständigen Behörden wird der Spielbetrieb in beiden Häusern mit reduzierter Saalkapazität aufgenommen (in Düsseldorf etwa halbe Saalkapazität mit Platzierung im Schachbrettmuster). Auch mit Hilfe der bereits erprobten Schutz- und Hygienemaßnahmen (Nachweis über die drei GGG, Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung, Maskenpflicht, Hygienemaßnahmen) will die Deutsche Oper am Rhein ihren Gästen einen sicheren Vorstellungsbesuch ermöglichen. Aktuelle Informationen auf www.operamrhein.de.

Tonhalle Düsseldorf Weiterhin gilt aktuell die jüngste Ausgabe der Coronaschutzverordnung, und die Inzidenzen spielen weiterhin eine Rolle. Intendant Michael Becker sagt aber: „Dann wären wir – wie zu Ende der Saison 20|21 – wieder abhängig von reinen Inzidenzen. Die Zielgruppen und die 3-G-Pflicht waren damals nur zweitrangig und erlaubten den Zutritt nur innerhalb der inzidenzbegründeten Obergrenzen. Die wären auf die Tonhalle übertragen bei Stufe 3 knapp 250, bei 2 knapp 500 und bei 1 knapp 800.“ Der Intendant geht aber davon aus, „dass es in den kommenden Tagen eine massive qualitative Änderung für Geimpfte und Genesene geben wird. Diese zunehmend wachsende Gruppe müsste nach meiner Einschätzung wieder eingelassen werden. Ohne jegliche Beschränkung!“ Außerdem werde hoffentlich die zertifizierte Lüftungsanlage der Tonhalle gewürdigt. „Da dies aber noch nicht in Stein gemeißelt ist, nimmt unsere Konzertkasse erstmal nur Reservierungen vor. Dadurch kommt es nicht zu riesigen und für alle Seiten frustrierenden Rückabwicklungen.“

Die Ruhrtriennale Das riesige internationale Festival der Künste startet in der kommenden Woche und dauert noch bis zum 25. September. Nachdem es im vergangenen Jahr wegen der Pandemie abgesagt werden musste, sind die Vorbereitungen nun akribisch. Experten aus Medizin, Hygiene und Belüftungstechnik haben ein Konzept aufgesetzt, das aktuelle und zu erwartende Bedingungen für ein pandemiegerechtes Festival umsetzt. Einen Maßnahmenpaket – entwickelt mit der Hochschule für Gesundheit in Bochum – soll helfen, bei „aktuellen Dynamiken flexibel handeln zu können“, so Pressesprecherin Angela Vucko.“ Für die Auslastung heiß das: „Unser Ziel ist es, eine 50-Prozent-Kapazität im Rahmen des sechswöchigen Festivals zu erreichen.“ Besuchern wird empfohlen, sich jetzt noch verfügbare Karten für Vorstellungen zu sichern und die Website im Blick zu halten. Nicht jeder Kartenwunsch könne auch erfüllt werden.