Ausstellung im NRW-Forum Zeitreise durch die Street-Art

Neben dieser Menge an künstlerischen Objekten gibt es in der Ausstellung eine weitere Attraktion: einen Filmraum, der seit der Eröffnung im letzten Jahr wechselnde Screenings zeigt, derzeit etwa den Banksy-Klassiker „Exit through the Giftshop“. Dies ist die Geschichte eines Street-Art-Fanatikers, der den Aufschwung des Street-Art-Daseins hautnah miterlebt und sogar die Künstler auf ihren nächtlichen Zügen durch die Stadt begleitet hat.