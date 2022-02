Suche nach rechtmäßigen Eigentümern : Geraubte Kunst soll ihren Weg zurück finden

Die Suche nach den Eigentümern von entwendeter Kunst ist oft langwierig und aufwendig. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn In Bonn hilft die neue „Koordinationsstelle für Provenienzforschung, die Herkunft von Kunst zu klären, die in der NS-Zeit oder während der DDR-Diktatur entwendet worden war.

In den 80er Jahren sprach man verengend erst von Beute-, dann von Raubkunst, heute lauten die Begriffe „NS-verfolgungsbedingte Entzüge" und „möglicherweise rechtswidrig erworbene Kulturgüter". Es geht um Kunst, die jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger und andere Opfer des NS-Regimes unter dem Zwang des Staates weit unter dem Marktpreis verkauften, um sich durch Flucht ins Ausland andernorts eine neue Existenz aufzubauen. Unter welchen Bedingungen müssen solche Werke aus Museen, privaten Sammlungen und dem Handel an die Nachfahren der einstigen Besitzer zurückgegeben werden? Dieser Frage gehen in Nordrhein-Westfalen die Hüter der Schätze nur zögernd nach. Vor allem kleinen Museen fehlt dazu das Personal.

Ihnen kann nun ebenso geholfen werden wie Privat- und Geschäftsleuten mit Kunstbesitz, der zwischen 1933 und 1945 oder auch danach in andere, womöglich nicht befugte Hände gelangt ist. Denn das Land NRW und die beiden Landschaftsverbände haben soeben in Bonn eine „Koordinationsstelle für Provenienzforschung in Nordrhein-Westfalen" gegründet. Mit der Leitung beauftragten sie die Kunsthistorikerin Jasmin Hartmann, zuletzt Chefin der Stabstelle Provenzienzforschung der Stadt Düsseldorf. Mit ihrem neuen, vierköpfigen Team wird sie künftig Institutionen ebenso wie Privatleute beraten und ihnen Wege weisen, wenn sie Zweifel an der Rechtmäßigkeit ihres Kunstbesitzes haben.

Die NS-Kunst, so erläuterte sie auf einer Online-Pressekonferenz, werde sicherlich den Schwerpunkt ihrer Arbeit bilden. Doch werde sich ihre Koordinationsstelle ebenso mit der Entziehung von Kulturgut in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone (SBZ), in der DDR und im Kolonialismus befassen. Ältere werden sich in diesem Zusammenhang an Alexander Schalck-Golodkowski erinnern, den Leiter des geheimen Bereichs für Kommerzielle Koordinierung im Ministerium für Außenhandel. Er erwarb, meist unter dubiosen Umständen, Kunstwerke in der DDR, um sie im Auftrag seines Staates gegen Devisen im Westen auf den Markt zu bringen. Meist gelangte er durch Enteignung ans Ziel. Nach der Wende beteuerte er auf dem „Heißen Stuhl" von RTL treuherzig, er habe „alles anständig und korrekt abgewickelt".