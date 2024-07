Pläne des Landes NRW Ein erster Schritt zur Künstlerförderung

Das Kultusministerium NRW führt ab 1. August Mindesthonorare im Kultursektor ein. In einem ersten Schritt gilt dies für die Landesprojekte „Kultur und Schule" sowie „Künstler in die Kita", also für freie Künstler, die stundenweise als Lehrer und Erzieher arbeiten. Für sie wird das Honorar je Unterrichtsstunde von 27,50 Euro auf 55 Euro angehoben. „Wer sich ohne Nebenjobs voll auf seine Arbeit konzentrieren kann, wird auf einem noch höheren Niveau arbeiten können", erklärt Kultusministerin Ina Brandes (CDU). Ab 2026 soll die neue „Mindesthonorarordnung" auch für Museen mit über 100.000 Besuchern im Jahr gelten, indem Künstler bis zu 1200 Euro für eine eigene vierwöchige Kunstausstellung erhalten. Eine erfreuliche Nachricht, aber sie gilt nicht für alle Künstler.