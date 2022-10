„November“ : Frankreich diskutiert über einen Action-Film

Der Thriller „November“ handelt von den Anschlägen in Paris 2015. Der Film zeichnet die Arbeit der Antiterror-Polizei minutiös nach. In der Hauptrolle ist Jean Dujardin zu erleben.

Was 9/11 für die USA war, ist der 13-N für Frankreich. Am 13. November 2015 wurde Paris zum Zielpunkt mehrerer islamistisch motivierter Attentate. 130 Tote und 683 Verletzte lautete die blutige Bilanz dieser Nacht. Nun adressiert Cédric Jimenez mit „November“ dieses nationale Trauma in Form eines Polizei- und Actionfilms, weigert sich aber, die blutigen Anschläge direkt ins Bild zu setzen. Stattdessen steht die Kamera im Großraumbüro der Antiterrorpolizei SDAT, wo ein einzelner Mitarbeiter am 13. November 2015 den Nachtdienst verrichtet und plötzlich alle Telefone auf den Schreibtischen nacheinander zu klingeln beginnen.