Konzert : Nostalgie mit den Backstreet Boys

Köln Das „Geschäftsmodell“ Boyband funktioniert auch in der Kölnarena.

Als die überdimensionierte Videoleinwand zum ersten Mal Nick Carter in Großaufnahme zeigt, geht ein lautes Kreischen durch die ausverkaufte Kölnarena. Die Backstreet Boys sind zurück, der ehemalige Teenieschwarm Nick ist immer noch der Liebling der weiblichen Fans. Viele Mittdreißigerinnen sind im Publikum, singen jede Zeile mit oder Schunkeln zu Schmuse-Songs. Die Stimmung ist gut, davon zeugen auch die vielen Sektflaschen vor den Eingängen zur Arena. Wie die Fans sind die Boys älter geworden: Nick hat einige Furchen im Gesicht, Kevins Bart ist gefärbt und bei Howie zieht sich der Haaransatz zurück. Und auch die Stimmen haben die vergangenen 26 Jahre Bandgeschichte nicht unbeschadet überstanden. Vor allem AJ tut sich schwer, gegen die nicht gerade hilfreiche Akustik der Halle und die Musik vom Band anzukommen.

In den vergangenen Jahren sind die fünf Sänger in Las Vegas durchs Show-Stahlbad gegangen, jetzt folgt die DNA-Tour mit mehr als 70 weltweiten Auftritten. Diese Routine merkt man in jedem Song und jedem Tanzmove.