Horrorfilm „Nope“ : Jede Wolke könnte ein Raumschiff sein

Daniel Kaluuya (v.l.), Keke Palmer und Brandon Perea in „Nope“. Foto: AP/Universal Pictures

Ein Film, dessen Seltsamkeit sein großes Plus ist: In „Nope“ kreuzt Jordan Peele Western, Horror- und Mystery-Thriller. Klingt verwegen, geht aber auf.

„Get Out“ und „Us“ – gerade einmal zwei Filme hat Jordan Peele gedreht und sich als einer der interessantesten Autorenfilmer Hollywoods bewiesen, der das Genre des Horrorfilms kongenial mit Gesellschaftsanalyse und psychologischem Tiefgang aufschäumte. In seinem neuen Film „Nope“ wagt er sich nun noch weiter vor und verbindet Elemente des Westerns, Mystery- und Science-Fiction-Kinos zu einer ungeheuer interessanten, cineastischen Melange.

Im Zentrum steht ein Geschwisterpaar, das nach dem Tod des Vaters die Pferde-Ranch übernimmt. Schon seit den frühesten Jahren des Kinos trainieren die Haywoods Pferde für Filmproduktionen in Hollywood. Seit mehreren Generation ist das Familienunternehmen in afroamerikanischer Hand. Aber die Geschäfte laufen schlecht. Statt der unberechenbaren Tiere werden zunehmend CGI-Replikate verwendet. Als nachts eines der Pferde ausbricht und auf mysteriöse Weise im nächtlichen Himmel verschwindet, wird OJ (Daniel Kaluuya) auf eine Wolke aufmerksam, die schon seit Tagen unbewegt am Horizont verharrt. Sie dient offensichtlich als Tarnung für ein außerirdisches Raumschiff, das Menschen, Tiere und auch mal einen ganzen Vergnügungspark aufsaugt.