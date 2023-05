Benjamin von Stuckrad-Barre in Düsseldorf „Ich bin runter mit den Nerven“

Nach mehr als zweieinhalb Stunden fällt Benjamin von Stuckrad-Barre aus der Rolle. Er tritt vor den Tisch, an dem er gelesen hatte, er betritt einen emotionalen Zwischenraum, in dem er nicht mehr nur Showman, sondern auch ein Freund sein kann, und so redet er dann auch: etwas leiser, angreifbar – er schüttet sein Herz aus. Er fühle sich noch „trittunsicher“ mit dem neuen Buch, sagt er. Es sei alles ein bisschen viel gerade, er erlebe fordernde Wochen, sei runter mit den Nerven, und manchmal denke er, wo sind denn jetzt alle. Deshalb täten ihm Lesungen wie diese gut. Sein Therapeut habe zwar gewarnt, Applaus sei keine Liebe. Aber: „Was für ein Depp!“ Verdammt nochmal, sagt Stuckrad-Barre, „i love you.“ Winkt und geht.