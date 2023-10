Festkonzert in der Tonhalle Trommelwirbel und höchste Ehrung für Thomas Leander

Oberbürgermeister Stephan Keller betonte die Bedeutung der AGD, an diesem Abend vertreten durch ihren Präsidenten Bernhard von Kries. Mehr als 60 Vereine und 30.000 Mitglieder sind unter ihrem Dach versammelt. Kämpfte sie einst für den Erhalt des Hofgartens, die Rettung des Ständehauses und den Plan für einen Landtag am Rhein, so wirkt sie heute an der Positionierung des Opernneubaus mit und setzt sich für den Erhalt der denkmalgeschützten Gasbeleuchtung in Düsseldorf ein. „Die AGD ist manchmal unbequem, aber immer konstruktiv. Ich kann mich bei ihr auf eine faire und sachliche Debatte verlassen“, sagte der OB.