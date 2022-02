Wahl des Bundespräsidenten : „Er sollte in schwierigen Zeiten den Menschen Zuversicht geben können“

Interview Er ist Forscher und Familienvater – und wählt am 13. Februar den künftigen Bundespräsidenten mit: Chemie-Nobelpreisträger Benjamin List. Im Interview erzählt er, was dies für ihn bedeutet und welche Eigenschaften er vom künftigen Staatsoberhaupt erwartet.

Er saß gerade mit seiner Frau in einem Amsterdamer Kaffee, als am 6. Oktober 2021 das Telefon klingelte. Anruf aus Stockholm und die Nachricht: Benjamin List bekommt den Chemie-Nobelpreis, gemeinsam mit dem US-Forscher David MacMillan. Seitdem hat bei Benjamin List das Telefon noch viel häufiger geklingelt, als ohnehin schon zuvor in seinem Forscherleben. Am kommenden Sonntag darf der 54-jährige Familienvater für die CDU bei der Bundesversammlung in Berlin den neuen Bundespräsidenten wählen. Trotz eines vollen Terminkalenders hat er sich Zeit genommen, ein paar Fragen zu beantworten.